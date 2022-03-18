Бизнес на площадке «ВКонтакте» начали вести свыше 300 тысяч новых компаний

В период с 11 по 17 марта в социальной сети «ВКонтакте» стали вести бизнес более 300 тысяч предпринимателей, тестируя предназначенные для этого онлайн-сервисы. Например, около 120 тысяч бизнес-сообществ стали использовать инструменты для продажи товаров и услуг «Магазина ВКонтакте».

Издание newsnn.ru пишет, что пользователи теперь более активно изучают предложения бизнес-сообществ «ВКонтакте». За один день количество просмотров предложений увеличилось на треть и достигло показателя 8,6 миллиона. В перечень наиболее популярных категорий, вызывающих интерес у пользователей, вошли красота и здоровье — показатель вырос на 57 процентов, досуг и подарки (+43 процента), одежда и обувь (+41 процент), детские товары (+39 процентов), дом и дача (+35 процентов). Бизнес в социальной сети «ВКонтакте» на данный момент развивают более двух миллионов предпринимателей. Платформа «Бизнес ВКонтакте» оснащена инструментами, необходимыми для запуска предпринимательских проектов в онлайн-формате. В их числе — возможности для развития контента, бесплатный интернет-магазин, конструктор сайтов, приём платежей через VK Pay и доставка товаров через сервисы партнеров. Чтобы начать бизнес, пользователю необходимо завести страницу в социальной сети, наполнить ее контентом, который привлечет потенциальных покупателей товаров и услуг. Социальная сеть «ВКонтакте» является одной из самых крупных в Российской Федерации. Ежемесячно ее используют 97 миллионов пользователей. В сутки люди обмениваются 15 миллиардами сообщений и просматривают девять миллиардов записей. «ВКонтакте» объединяет миллионы пользователей, знакомит с интересной информацией, помогает делиться творческими работами и открывает новые возможности для бизнеса. Миссия социальной сети — соединять людей, сервисы и компании путем создания простых и удобных инструментов коммуникации.

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