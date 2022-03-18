Бизнес на площадке «ВКонтакте» начали вести свыше 300 тысяч новых компаний

Бизнес на площадке «ВКонтакте» начали вести свыше 300 тысяч новых компаний
Бизнес на площадке «ВКонтакте» начали вести свыше 300 тысяч новых компаний
Сегодня, 19:03ОбществоФото: vk.com/press
В период с 11 по 17 марта в социальной сети «ВКонтакте» стали вести бизнес более 300 тысяч предпринимателей, тестируя предназначенные для этого онлайн-сервисы. Например, около 120 тысяч бизнес-сообществ стали использовать инструменты для продажи товаров и услуг «Магазина ВКонтакте».

Издание newsnn.ru пишет, что пользователи теперь более активно изучают предложения бизнес-сообществ «ВКонтакте». За один день количество просмотров предложений увеличилось на треть и достигло показателя 8,6 миллиона.

В перечень наиболее популярных категорий, вызывающих интерес у пользователей, вошли красота и здоровье — показатель вырос на 57 процентов, досуг и подарки (+43 процента), одежда и обувь (+41 процент), детские товары (+39 процентов), дом и дача (+35 процентов).

Бизнес в социальной сети «ВКонтакте» на данный момент развивают более двух миллионов предпринимателей. Платформа «Бизнес ВКонтакте» оснащена инструментами, необходимыми для запуска предпринимательских проектов в онлайн-формате. В их числе — возможности для развития контента, бесплатный интернет-магазин, конструктор сайтов, приём платежей через VK Pay и доставка товаров через сервисы партнеров. Чтобы начать бизнес, пользователю необходимо завести страницу в социальной сети, наполнить ее контентом, который привлечет потенциальных покупателей товаров и услуг.

Социальная сеть «ВКонтакте» является одной из самых крупных в Российской Федерации. Ежемесячно ее используют 97 миллионов пользователей. В сутки люди обмениваются 15 миллиардами сообщений и просматривают девять миллиардов записей. «ВКонтакте» объединяет миллионы пользователей, знакомит с интересной информацией, помогает делиться творческими работами и открывает новые возможности для бизнеса. Миссия социальной сети — соединять людей, сервисы и компании путем создания простых и удобных инструментов коммуникации.

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