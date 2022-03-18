Глава РЭО Буцаев: Производители подделывают данные в отчетах по утилизации упаковки

В бизнес-ассоциациях не смогли представить Росприроднадзору сведения, которые говорили бы в полной мере о мощностях, дающих возможность проводить утилизацию шин, упаковок от напитков и других товаров. Во время внеплановых проверок самих утилизаторов удалось выявить ряд вообще не существующих фирм.

Как сообщает rbc.ru, запрос из Росприроднадзора в конце прошлого года поступил в адрес более чем 30 бизнес-ассоциаций. В том числе он был получен производителями и импортерами таких, в частности, товаров, как алкоголь, рыба, продукты, шины и электроника. Но данные удалось получить лишь от семи ассоциаций, да и те поступили не в полном объеме. Судя по ответу ассоциации «Экошинсоюз» на запрос аппарата правительства, в прошлом году утилизация отходов проходила на мощностях 27 компаний. Ассоциация «РусПро» сообщила о 21 утилизаторе. Но ни наименований конкретных объектов, проводивших утилизацию, ни видов отходов, которые там принимают, ни какова производственная мощность объектов, в ответах не содержалось. По данным представителя вице-премьера Правительства РФ Виктории Абрамченко, ассоциации не смогли представить информацию о настоящей реализации ответственности бизнеса за утилизацию. Не сумели там подтвердить и наличие мощностей утилизации. Кроме того, не были представлены данные, которые бы подтвердили наличие заключенных договоров с утилизаторами. Как говорит гендиректор ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев, от производителей и утилизаторов часто приходит некорректная отчетность. В частности, речь идет о подмене одних видов отходов другими. По данной причине Правительством РФ было поручено в комплексе оценить всех отечественных утилизаторов на предмет соответствия нормам экологического законодательства, выходящим даже за пределы, которые предусматривает расширенная ответственность производителей. В РЭО намерены оказывать всю необходимую поддержку в данном вопросе. Как уточнил Буцаев, итоги этой проверки планируется представить в декабре. По его мнению, при том, что ставки экологического сбора невысоки и не покрывают фактические затраты утилизаторов, производители и импортеры пытаются экономить на уплате экологического сбора, создавая ассоциации, которые играют при этом роль посредников, обеспечивая выполнение нормативов утилизации, и занижая стоимость утилизационных услуг в ходе конкурентных процедур. «Зачастую ассоциации берут от товаропроизводителей за свои услуги половину ставки экосбора, а в дальнейшем доводят до утилизаторов еще вдвое уменьшенную сумму», — поясняет Буцаев.

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