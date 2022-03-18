Клиенты Сбера могут и дальше совершать переводы в страны ближнего зарубежья

Несмотря на ограничения в работе многих сервисов по международным денежным переводам, сервис Сбера работает в штатном режиме и позволяет переводить средства в страны ближнего зарубежья. Клиенты мобильного приложения «СберБанк Онлайн» смогут воспользоваться моментальными переводами с низкой комиссией.

Есть возможность сделать перевод в другую страну по номеру телефона на карту или счет в дочерние банки Сбера в Казахстане и в Беларуси, а также в иностранные банки Армении, Киргизии, Молдавии (Приднестровья), Таджикистана, Узбекистана. Об этом сообщает newsnn.ru. Можно перевести до 600 тысяч рублей за один месяц. Комиссия будет составлять один процент от суммы перевода, однако не меньше 30 рублей. Сбербанк долго выстраивал отношения с банками-партнерами в странах ближнего зарубежья. И сейчас видны результаты этой работы. В нынешних непростых условиях клиенты смогут пользоваться рядом удобных сервисов, отметил директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Леонид Шныр. Более детальную информацию можно увидеть на сайте sberbank.ru в разделе «Частным клиентам» — «Переводы» — «Переводы за рубеж». Отметим, что Сбербанк является одним из самых крупных банков в РФ, а также ведущим финансовым институтом. На его долю приходится треть активов всего банковского сектора России. Сбер является главным кредитором для национальной экономики. На рынке вкладов он имеет крупную долю. Акционером банка является Минфин РФ, который владеет 50% уставного капитала банка плюс одна голосующая акция. Остальные 50% минус одна голосующая акция имеют российские и зарубежные инвесторы. У банка около 14 тысяч точек обслуживания в России. С 2020 года Сбербанк предоставляет частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги. Экосистема банка предоставляет ряд полезных сервисов для жизни, ежедневную помощь в решении важных задач предпринимателей и частных лиц.

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