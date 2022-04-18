СМИ: Петропавловскую судоверфь на Камчатке может продать бизнесмен Николай Куйбида

Когда возбудили уголовное дело против Обедина, Руденко через суд «отбил» у Куйбиды ценные бумаги «Комкона» и вернулся в бизнес. Он узнал о том, что в конце осени 2020-го компания, которой управлял в тот момент Куйбида, подписала с ООО «Электроспецстрой» договор о проведении работ на территории «Комкона». Речь идет о сумме в 61 миллион рублей. Сотрудники Петропавловской верфи между тем о существовании ООО «Электроспецстрой» ничего не знают, и о каких-либо работах информации у них тоже нет.