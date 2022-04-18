СМИ: Петропавловскую судоверфь на Камчатке может продать бизнесмен Николай Куйбида

Куйбида стремится к разделению бизнеса, а потому решил перевести дело из арбитражного суда в уголовно-правовое русло, сообщают СМИ.
Петропавловскую судоверфь еще в 2014 году признали банкротом. Легендарный объект заинтересовал китайских бизнесменов, между тем его решили восстановить петропавловские предприниматели Павел Руденко и Андрей Обедин. Супруга последнего — Анастасия Обедина — сообщила об этом журналистам, пишет mk.ru.
«Руденко еще в 2013 создал фирму АО „Комкон“, которая на момент торгов уже имела в собственности ряд объектов судоверфи», — отметила она.
Выиграв торги, бизнес-партнеры приступили к поиску инвесторов, и в результате они вышли на Куйбиду. По словам Обединой, бизнес предприниматели разделили на троих: каждому — по 33 процента. При этом предполагалось, что Руденко выступит идейным лидером и вдохновителем, а Обедин с Куйбидой — главными инвесторами.
Обедина уточнила, что партнеры выделяли равные доли финансовых средств на развитие АО «Комкон». Однако массмедиа сочли, что единственный учредитель компании и ее акционер — это Куйбида. Он получил этот статус, выбросив партнеров за борт, подчеркнула Обедина.
Она заявила, что муж восстанавливал судоверфь на протяжении двух лет, но впоследствии попросту утонул в судах. В прошлом году Руденко и Обедину предъявили обвинение в том, что они пытались захватить предприятие. Бизнесменов подозревали в попытке похитить имущество и акции на сумму примерно полтора миллиарда рублей у Куйбиды, являвшегося «единственным акционером и инвестором».
Когда возбудили уголовное дело против Обедина, Руденко через суд «отбил» у Куйбиды ценные бумаги «Комкона» и вернулся в бизнес. Он узнал о том, что в конце осени 2020-го компания, которой управлял в тот момент Куйбида, подписала с ООО «Электроспецстрой» договор о проведении работ на территории «Комкона». Речь идет о сумме в 61 миллион рублей. Сотрудники Петропавловской верфи между тем о существовании ООО «Электроспецстрой» ничего не знают, и о каких-либо работах информации у них тоже нет.
Подняв документацию из налогового ведомства, Руденко обнаружил, что получившее от Куйбиды многомиллионный контракт ООО существует на самом деле лишь на бумаге. Ни одной отчетности от «Электроспецстроя» за два года не поступало.
Руденко обратился за помощью к сотрудникам правоохранительных органов, однако уголовное производство по его заявлению не открыли до сих пор. Руденко и Обедин попали под следствие. Их экс-партнер Куйбида тем временем подал иск в камчатский арбитражный суд. Заявление с просьбой признать «Комкон» банкротом было отклонено, но бизнесмен решил продолжить тяжбы и обратился с апелляцией. СМИ не исключают, что предприниматель запланировал разделение Петропавловской судоверфи с последующей продажей ее с молотка.