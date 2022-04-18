«Уралэлектромедь» установило новый кран для загрузки шихты в Верхней Пышме

В медеплавильном цехе АО «Уралэлектромедь» установило новый кран для загрузки шихты в анодные печи. Как рассказал заместитель начальника медеплавильного цеха «Уралэлектромеди» Александр Козицин, кран российского производства создан по спецзаказу предприятия.
Известно, что это уже четвертый загрузочный кран, обновившийся в цехе. Новый кран будет работать на 4-й и 5-й отражательных печах. Он способен поднимать до трех тонн, а также выполнить загрузку печи за два часа. На предприятие кран привезли большегрузным транспортом. Его монтаж осуществил подрядчик.
Прибор уже введен в эксплуатацию. Благодаря тому, что длина стрелы крана от оси вращения составляет 8,5 м, кран способен быстро выполнять загрузку шихты в анодные печи. Вокруг своей оси кран способен поворачиваться на 220Сº.
Отличие от аналогов заключается в том, что на новом устройстве кабина машиниста закрытая. Там есть кондиционер и печь. Это сделано для удобства работы машиниста.