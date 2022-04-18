«Уралэлектромедь» установило новый кран для загрузки шихты в Верхней Пышме

Известно, что это уже четвертый загрузочный кран, обновившийся в цехе. Новый кран будет работать на 4-й и 5-й отражательных печах. Он способен поднимать до трех тонн, а также выполнить загрузку печи за два часа. На предприятие кран привезли большегрузным транспортом. Его монтаж осуществил подрядчик.