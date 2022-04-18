«Уралэлектромедь» установило новый кран для загрузки шихты в Верхней Пышме

«Уралэлектромедь» установило новый кран для загрузки шихты в Верхней Пышме
«Уралэлектромедь» установило новый кран для загрузки шихты в Верхней Пышме
Сегодня, 14:35ОбществоФото: АО «Уралэлектромедь»
В Верхней Пышме на АО «Уралэлектромедь» установлен современный кран. Оборудование уже ввели в эксплуатацию.

В медеплавильном цехе АО «Уралэлектромедь» установило новый кран для загрузки шихты в анодные печи. Как рассказал заместитель начальника медеплавильного цеха «Уралэлектромеди» Александр Козицин, кран российского производства создан по спецзаказу предприятия.

Известно, что это уже четвертый загрузочный кран, обновившийся в цехе. Новый кран будет работать на 4-й и 5-й отражательных печах. Он способен поднимать до трех тонн, а также выполнить загрузку печи за два часа. На предприятие кран привезли большегрузным транспортом. Его монтаж осуществил подрядчик.

Прибор уже введен в эксплуатацию. Благодаря тому, что длина стрелы крана от оси вращения составляет 8,5 м, кран способен быстро выполнять загрузку шихты в анодные печи. Вокруг своей оси кран способен поворачиваться на 220Сº.

Отличие от аналогов заключается в том, что на новом устройстве кабина машиниста закрытая. Там есть кондиционер и печь. Это сделано для удобства работы машиниста.

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