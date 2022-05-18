Глава РЭО Буцаев: Импортозамещение среди мусоровозов достигло 75%

В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) доля российских мусоровозов составила 75%, об этом говорится в заявлении Дениса Буцаева, генерального директора Российского экологического оператора. Для транспортировки отходов в РФ самыми востребованными марками транспортных средств стали КамАЗ, МАЗ и ГАЗ.

По словам Дениса Буцаева, транспортирование — неотъемлемая часть сферы обращения с ТКО. РЭО обязан обеспечить прослеживаемость движения мусора от контейнера до сортировки и далее — до переработчика. В связи с этим очень важно, чтобы в новых экономических реалиях для транспортировки мусора существовали оптимальные решения. «Необходимо повышать импортозамещение. На сегодняшний день количество мусоровозов отечественного производства достигает 75%. В тройку лидеров по популярности вошли такие бренды, как российские КамАЗ и ГАЗ, а также минский МАЗ. С белорусскими партнерами мы уже давно работаем плотно. Регулярно проводим встречи, обмениваемся опытом», — приводит слова Буцаева 360tv.ru. Буцаев также добавил, что у РЭО есть совместные проекты и с российскими производителями. Один из них относится к прослеживаемости движения мусора с помощью датчиков весового контроля и камер на мусоровозах. Денис Буцаев подчеркнул: в общей сложности в России в обслуживании задействовано 22 773 транспортных средства, включая 15 451 мусоровоз. На самые востребованные марки приходится 14 897 единиц техники, из которых КамАЗ — 8410 (35,7%), МАЗ — 4021 (17,8%) и ГАЗ — 2466 (10,9%). Заместитель генерального директора ППК «РЭО» Евгений Карелов добавил, что при этом общая доля импортозамещения в каждом округе составляет более 60–70%. В ЦФО этот показатель равен 70%, в Приволжском — 89%, в ЮФО — 79% в Северо-Западном — 61%, в Сибирском — 83%, в Уральском — 89%, в Дальневосточном — 71%, в СКФО — 94%. Как добавил Буцаев, на всех мусоровозах должны быть датчики ГЛОНАСС. Кроме того, техника должна проходить весовой контроль на въезде на полигоны и сортировочные объекты. Одна из задач РЭО — освобождение рынка от недобросовестных участников, сбрасывающих мусор на свалки и не отвозящих их для сортировки. Российский экологический оператор работает над проектом по цифровизации отрасли: системой прослеживаемости движения мусора. Информацию со своих датчиков мусоровозы будут передавать в систему учета отходов: электронную систему на базе государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ГИС УТКО). В ее рамках Российский экологический оператор доработает прием данных телеметрии, благодаря чему удастся полностью следить за движением отходов от места скопления до места обработки.

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