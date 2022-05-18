Наказывать вандалов нагайками предложил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Бороться с вандалами при помощи вандалов с нагайками предложил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Такое заявление он сделал во время «Совета неравнодушных граждан», на котором обсуждалось, как очистить город от незаконных граффити и объявлений.

Активисты, урбанисты и застройщики заявляют, что полиция вандалов не ловит. Однако Орлов заступился за силовые структуры, заявив, что там хватает проблем. По его словам, последние 12 лет им не поднимали зарплату, а также наблюдается нехватка кадров, пишет Е1. Он отметил, что нет ничего такого в том, чтобы привлекать казаков. Ну, нагайкой пару раз по заднице — и, знаете, воспитательный элемент будет очень хороший. Это недорого будет стоить, на самом деле, сказал Алексей Орлов. Он предложил поговорить с представителями казачества, чтобы они могли охранять город от актов вандализма, парковые и прочие зоны. На вопрос о том, что казаки не могут составлять протоколы. Орлов сказал, что важно, чтобы люди знали о наблюдении.

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