Наказывать вандалов нагайками предложил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Активисты, урбанисты и застройщики заявляют, что полиция вандалов не ловит. Однако Орлов заступился за силовые структуры, заявив, что там хватает проблем. По его словам, последние 12 лет им не поднимали зарплату, а также наблюдается нехватка кадров, пишет Е1.
Он отметил, что нет ничего такого в том, чтобы привлекать казаков.
Ну, нагайкой пару раз по заднице — и, знаете, воспитательный элемент будет очень хороший. Это недорого будет стоить, на самом деле, сказал Алексей Орлов.
Он предложил поговорить с представителями казачества, чтобы они могли охранять город от актов вандализма, парковые и прочие зоны.
На вопрос о том, что казаки не могут составлять протоколы. Орлов сказал, что важно, чтобы люди знали о наблюдении.