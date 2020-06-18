ЕР предложила поддержать туристическую сферу

Руководитель партии предложил создать специальные экономические режимы, чтобы помогать отраслевым предприятиям, внедрить практику «лизинговых каникул» и потребкооперацию для создания новой туристической инфраструктуры.

Дмитрий Медведев отдельно коснулся необходимости поддерживать некоммерческие организации в туристической сфере. Председатель ЕР считает, что государственные фонды должны поддержать НКО. Об этом пишет mkset.ru.

Медведев сообщил, что в список общественно полезных услуг, которые могут оказывать некоммерческие организации, вошла организация детского отдыха. Он попросил продумать возможность господдержки этих НКО за счет госфондов.

Председатель ЕР озвучил две задачи - обеспечить защиту россиян от денежных потерь, вызванных распространением коронавируса и его последствий. До сих пор в сфере внутреннего туризма не появилась организация, которая поддерживала бы тех, кто потерял средства из-за того, что туроператор столкнулся с финансовыми проблемами, отметил он.

Медведев назвал вторую задачу: необходимо искать баланс между требованиями предпринимателей и возможностями правительства. Председатель ЕР сказал, что ездил по регионам и видел, каких успехов в развитии достигла российская туристическая индустрия, благодаря чему в субъектах РФ появилось много рабочих мест. Теперь все эти достижения находятся под угрозой. Медведев уверен, что ситуацию могут спасти только неординарные и масштабные меры, которые направлены на поддержку отрасли. Если не принять экстренные меры, то отрасль может «не подняться с колен».

Как сообщает сайт «Единой России», сейчас важна не только срочная поддержка, но и законодательное регулирование отрасли.

Председатель ЕР отметил, что российское законодательство всегда подстраивалось под выездной туризм, отчасти под въездной, однако не под внутренний. Такая ситуация сложилась из-за слабой инфраструктуры и желаний россиян, которые предпочитали отдых за границей. Пандемия сместила акценты на внутренний туризм. Медведев выразил уверенность, что «Единая Россия» как правящая партия должна добиться того, чтобы был переработан закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

Елена Чечунова, председатель комитета Законодательного собрания по молодежной политике, развитию физкультуры, спорта и туризма, руководитель фракции «Единая Россия» в свердловском парламенте, рассказала о туристических проектах региона.