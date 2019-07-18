МВД рассказало сотрудникам, кого надо наказывать за неуважение к власти
Сегодня, 15:06ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Сотрудники полиции получили методические рекомендации от МВД касательно закона о неуважении к власти, пишет «Медиазона».
Министерство рекомендует составлять протокол в случаях, если высказывание в грубой форме содержит нецензурные слова, порнографические изображения, «неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные выражения». В публикации должна идти речь про суды, госсимволы, президента, Госдуму, правительство, Совет Федерации.
Помимо этого, автор записи должен демонстрировать цинизм, надменность, пренебрежение к госсимволам и государству. Составление протоколов за личную переписку запрещено.
Полиция должна отказаться от возбуждения административного дела, если хоть одно из вышеперечисленных условий не соблюдено.
Максимальный штраф за неуважение к власти — 300 тысяч рублей, также нарушителя могут арестовать на срок до 15 суток.
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