МВД рассказало сотрудникам, кого надо наказывать за неуважение к власти

Министерство рекомендует составлять протокол в случаях, если высказывание в грубой форме содержит нецензурные слова, порнографические изображения, «неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные выражения». В публикации должна идти речь про суды, госсимволы, президента, Госдуму, правительство, Совет Федерации.

Помимо этого, автор записи должен демонстрировать цинизм, надменность, пренебрежение к госсимволам и государству. Составление протоколов за личную переписку запрещено.

Полиция должна отказаться от возбуждения административного дела, если хоть одно из вышеперечисленных условий не соблюдено.