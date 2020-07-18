Полиция Екатеринбурга проводит проверку из-за вечеринки под окнами правительства

Административное производство было возбуждено по статье 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории), также оперативниками устанавливаются организаторы незаконного мероприятия.

Отметим, что минувшим вечером, 17 июля, в центре Екатеринбурга, неподалеку от дома областного правительства, на Октябрьской площади, группа молодых людей незаконно организовала танцевальное мероприятие, на которое, собрались десятки местных жителей, но затем через некоторое время прибывший наряд патрульно-постовой службы разогнал отдыхающих свердловчан.