Екатеринбуржец с COVID-19 пожаловался на недельное ожидание участкового врача

Екатеринбуржец с COVID-19 пожаловался на недельное ожидание участкового врача
Екатеринбуржец с COVID-19 пожаловался на недельное ожидание участкового врача
Сегодня, 12:41ОбществоФото: 1mediainvest.ru
57-летний екатеринбуржец с подтвержденным COVID-19 пожаловался на неделю ожидания вызванного на дом участкового врача. В результате терапевт так и не пришел, а его на «скорой» увезли в больницу. В период ожидания коронавирусом заразилась его жена, которая борется с онкологией.

Три дня назад, 14 июля, подтвердился диагноз COVID-19 у 57-летнего жителя Екатеринбурга Николая Блохина, сообщает Е1. Почувствовал себя плохо Николай шесть дней назад, поднялась высокая температура, был вызван участковый терапевт.

Всю неделю мы ждали нашего участкового врача, температура у Николая не спадала. Каждый день звонили в больницы.Также звонили в Роспотребнадзор, в Москву и Минздрав. Никаких результатов это не дало. К нам никто не пришел, лекарства не выдали и не прописали лечение,рассказала E1 родственница мужчины.

В результате 17 июля самочувствие Николая резко ухудшилось, его увезли врачи на «скорой» помощи. Коронавирусом успела заразиться его жена, которая борется с онкологией.

После подтверждения диагноза к маме тоже никто не пришел. Ее никуда не направили, не дали и не выписали лекарств с лечением,рассказала дочь екатеринбуржца.

Напомним, в двадцать раз возросла нагрузка на участковых терапевтов в городских поликлиниках Свердловской области в связи с увеличением числа заразившихся ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
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