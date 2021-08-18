Реконструкцию двора на улице Газетная в Нижнем Тагиле планируется закончить досрочно

Объем выполненных работ на текущий момент составляет 85%. Вместо двух имевшихся фонарных столбов установлено 17 опор наружного освещения, уложено более 3,5 тысячи квадратных метров асфальта на тротуарах и подъездах. Также были расширены парковки, благодаря чему теперь во дворе может разместиться до 50 машин.