Участников похорон умершего от COVID-19 подозревают в проведении незаконного митинга

Прощание с руководителем совхоза «Первомайский» Геннадием Подоксеновым, который является местным человеком-легендой, прошло 14 сентября у Дома культуры в поселке. Мероприятие длилось около часа и было заявлено как митинг. При этом его участники высказывали критику в адрес состояния районной медицины, а также федеральных властей, которые, по их мнению, виновны в произошедшем.