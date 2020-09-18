Участников похорон умершего от COVID-19 подозревают в проведении незаконного митинга

Участников похорон умершего от COVID-19 подозревают в проведении незаконного митинга

Сегодня, 13:13ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
В поселке Первомайский Свердловской области полицейские проводят опрос участников митинга-прощания с 83-летним Геннадием Подоксеновым, который болел коронавирусом, сообщает Znak.

По словам одного из местных жителей, полицейские искали участников митинга и его организаторов, а также выясняли, по какой причине прошло мероприятие и какие темы осуждались.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что данные о наработке материалов для привлечения к ответственности участников траурного мероприятия, не соответствуют действительности. В данном случае, полицейские выясняли обстоятельства прошедшего мероприятия.

Прощание с руководителем совхоза «Первомайский» Геннадием Подоксеновым, который является местным человеком-легендой, прошло 14 сентября у Дома культуры в поселке. Мероприятие длилось около часа и было заявлено как митинг. При этом его участники высказывали критику в адрес состояния районной медицины, а также федеральных властей, которые, по их мнению, виновны в произошедшем.

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