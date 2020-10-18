В Уральском пансионате проверят информацию о принудительной стерилизации женщин

В Уральском пансионате проверят информацию о принудительной стерилизации женщин

Сегодня, 10:41ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Министерством социальной политики Свердловской области будет проверена информация о том, что в одном из екатеринбургский пансионатов нарушают права женщин, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о негуманном обращение с пациентами в «Уктусском пансионате» для инвалидов и престарелых людей было опубликовано в Telegram-канале. При этом ведомство подчеркнуло, что справка, предоставленная в мессенджере, датирована 2008 годом.

Для установления всех обстоятельств произошедшего в тот период может потребоваться дополнительное время,отметили в комментарии.

По словам ведомства, на данный момент подобных жалоб от жителей пансионата не поступало.

Ранее на Telegram-канале Baza была размещена информация о том, что администрация «Уктусского пансионата» принудительно отправляла женщин на стерилизацию, поскольку в учреждении запрещено рожать детей. Отмечается, что от действий пострадало свыше десяти человек.

Также на канале было размещено видео, в котором о процедуре рассказала одна из пациенток пансионата, предоставив подтверждающую справку.

Напомним, а сентябре жительница Екатеринбурга обвинила местный пансионат в издевательствах над инвалидами и принуждении к труду.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
комментарийпансионатЕкатеринбургстерилизация
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы