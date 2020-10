В Уральском пансионате проверят информацию о принудительной стерилизации женщин

Министерством социальной политики Свердловской области будет проверена информация о том, что в одном из екатеринбургский пансионатов нарушают права женщин, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о негуманном обращение с пациентами в «Уктусском пансионате» для инвалидов и престарелых людей было опубликовано в Telegram-канале. При этом ведомство подчеркнуло, что справка, предоставленная в мессенджере, датирована 2008 годом. Для установления всех обстоятельств произошедшего в тот период может потребоваться дополнительное время,отметили в комментарии. По словам ведомства, на данный момент подобных жалоб от жителей пансионата не поступало. Ранее на Telegram-канале Baza была размещена информация о том, что администрация «Уктусского пансионата» принудительно отправляла женщин на стерилизацию, поскольку в учреждении запрещено рожать детей. Отмечается, что от действий пострадало свыше десяти человек. Также на канале было размещено видео, в котором о процедуре рассказала одна из пациенток пансионата, предоставив подтверждающую справку. Напомним, а сентябре жительница Екатеринбурга обвинила местный пансионат в издевательствах над инвалидами и принуждении к труду. «Умирают в муках»: свердловчанка обвинила пансионат в издевательстве над инвалидами

