В Уральском пансионате проверят информацию о принудительной стерилизации женщин

Сообщение о негуманном обращение с пациентами в «Уктусском пансионате» для инвалидов и престарелых людей было опубликовано в Telegram-канале. При этом ведомство подчеркнуло, что справка, предоставленная в мессенджере, датирована 2008 годом.
Для установления всех обстоятельств произошедшего в тот период может потребоваться дополнительное время,отметили в комментарии.
По словам ведомства, на данный момент подобных жалоб от жителей пансионата не поступало.
Ранее на Telegram-канале Baza была размещена информация о том, что администрация «Уктусского пансионата» принудительно отправляла женщин на стерилизацию, поскольку в учреждении запрещено рожать детей. Отмечается, что от действий пострадало свыше десяти человек.
Также на канале было размещено видео, в котором о процедуре рассказала одна из пациенток пансионата, предоставив подтверждающую справку.
Напомним, а сентябре жительница Екатеринбурга обвинила местный пансионат в издевательствах над инвалидами и принуждении к труду.