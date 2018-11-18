Водитель маршрутки в Екатеринбурге спас бездомного щенка из-под колес трамвая
Сегодня, 12:00ОбществоФото: скриншот с видео LifeNews
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге водитель маршрутки спас бездомного замерзшего щенка, который едва не угодил под колеса трамвая.
Сюжеты: Екатеринбург
Житель Екатеринбурга рассказал на своей странице в соцсети историю о спасении бездомного щенка.
Замерзший бездомный щенок чуть не попал под колеса трамвая. Собаку вовремя заметил и поймал водитель маршрутного автобуса Умар Баев.
Спасенного пса мужчина взял к себе в кабину автобуса, и собака весь день проездила с новым хозяином. На конечных остановках Баев кормил и выгуливал щенка.
Однако пока не понятно, где окончательно будет жить спасенный щенок – дома у водителя, в автобусе или же станет символом автобазы, пишут «Вечерние ведомости».
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: LifeNews/ www.youtube.com
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей