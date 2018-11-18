Водитель маршрутки в Екатеринбурге спас бездомного щенка из-под колес трамвая

Житель Екатеринбурга рассказал на своей странице в соцсети историю о спасении бездомного щенка.

Замерзший бездомный щенок чуть не попал под колеса трамвая. Собаку вовремя заметил и поймал водитель маршрутного автобуса Умар Баев.

Спасенного пса мужчина взял к себе в кабину автобуса, и собака весь день проездила с новым хозяином. На конечных остановках Баев кормил и выгуливал щенка.

Однако пока не понятно, где окончательно будет жить спасенный щенок – дома у водителя, в автобусе или же станет символом автобазы, пишут «Вечерние ведомости».