Коллекторы просят запретить должникам «унижать их честь и достоинство»

В частности, коллекторы полагают, что законопроект направлен лишь на защиту должников, хотя должен защищать обоих участников рынка. По сообщению «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств», поправки предполагают обязательный досудебный порядок взыскания долга, а также обязательное возмещение должнику убытков и морального вреда со стороны взыскателей в случае нарушения закона.

Коллекторы предложили внеси в законопроект пункты, согласно которым должники не должны вводить в заблуждение коллекторов, а также унижать их честь и достоинство. Помимо этого, предложено обязать должников пользоваться почтой, указанной в документах, а также компенсировать коллекторам убытки, связанные с невыполнением этих требований.