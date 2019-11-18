Коллекторы просят запретить должникам «унижать их честь и достоинство»
Сегодня, 10:09ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В 2021 году в законопроект о взыскании будут внесены поправки. Коллекторы внесли свои предложения касательно изменений, пишет «Коммерсант».
В частности, коллекторы полагают, что законопроект направлен лишь на защиту должников, хотя должен защищать обоих участников рынка. По сообщению «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств», поправки предполагают обязательный досудебный порядок взыскания долга, а также обязательное возмещение должнику убытков и морального вреда со стороны взыскателей в случае нарушения закона.
Коллекторы предложили внеси в законопроект пункты, согласно которым должники не должны вводить в заблуждение коллекторов, а также унижать их честь и достоинство. Помимо этого, предложено обязать должников пользоваться почтой, указанной в документах, а также компенсировать коллекторам убытки, связанные с невыполнением этих требований.
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