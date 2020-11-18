Не бит и не крашен: на Авито продается боинг за четверть миллиарда рублей

Напомним, в августе сообщалось о продаже в Екатеринбурге автомобиля ЗИЛ-41045 за 36 миллионов рублей. В автомобиле 1983 года выпуска присутствует управление радио и магнитофоном для пассажиров заднего ряда сидений, электростеклоподъёмники и детали салона из дерева. На подобных автомобилях главы государства проезжали на военных парадах.