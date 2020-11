Не бит и не крашен: на Авито продается боинг за четверть миллиарда рублей

Продается пассажирский самолет Boeing 757-230 за 262 миллиона рублей. Объявление появилось на Авито.

В тесте указывается дата производства - 1993 год. Последнее обслуживание производилось в 2015 году. Отмечается, что судно совершило более 21 тысячи посадок и налетало 75 314 часов, что приблизительно равняется 8,5 годам. Продажа самолета проходит в рамках арбитражного судопроизводства. Напомним, в августе сообщалось о продаже в Екатеринбурге автомобиля ЗИЛ-41045 за 36 миллионов рублей. В автомобиле 1983 года выпуска присутствует управление радио и магнитофоном для пассажиров заднего ряда сидений, электростеклоподъёмники и детали салона из дерева. На подобных автомобилях главы государства проезжали на военных парадах. В Екатеринбурге продается автомобиль генсека СССР за 36 миллионов

