Владислав Пинаев показал дизайн-проект реконструкции ГДДЮТ

Таким светлым и современным его мечтают видеть педагоги, родители и, конечно, дети,отметил глава города.
По его словам, в кружках и секциях дворца занимаются 4500 детей, а всего присутствует 130 образовательных программ.
Пинаев отметил, что капитального ремонта во дворце никогда не было и на данный момент подыскиваются варианты, чтобы реализовать задуманные идеи.
Современный облик здания стал бы доминантой, центром притяжения новой набережной и отличным подарком тысячам детей. Будем работать в этом направлении,подчеркнул Владислав Пинаев.
Напомним, в сентябре стало известно, что подготовка проектно-сметной документации для ремонта Городского дворца детского и юношеского творчества обошлась в восемь миллионов рублей.