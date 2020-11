Владислав Пинаев показал дизайн-проект реконструкции ГДДЮТ

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев показал дизайн-проект реконструкции Городского дворца детского и юношеского творчества. Он разместил фото на своей странице в Instagram.

Таким светлым и современным его мечтают видеть педагоги, родители и, конечно, дети,отметил глава города. По его словам, в кружках и секциях дворца занимаются 4500 детей, а всего присутствует 130 образовательных программ. Пинаев отметил, что капитального ремонта во дворце никогда не было и на данный момент подыскиваются варианты, чтобы реализовать задуманные идеи. Современный облик здания стал бы доминантой, центром притяжения новой набережной и отличным подарком тысячам детей. Будем работать в этом направлении,подчеркнул Владислав Пинаев. Напомним, в сентябре стало известно, что подготовка проектно-сметной документации для ремонта Городского дворца детского и юношеского творчества обошлась в восемь миллионов рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter