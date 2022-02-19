Учения ядерной триады РФ стартовали у границы страны

В ходе маневров проверяется боеготовность стратегической авиации, Балтийского и Северного флотов, ракетных войск и пехоты. Учения проводятся сразу на нескольких учебных полигонах. При этом осуществляются пуски баллистических ракет, в том числе и считающихся неуловимыми «Кинжалов».
Корабли и подводные лодки вышли в акватории морей. Запущенные с их бортов крылатые ракеты «Калибр» и «Циркон» успешно поразили мишени. На полигоне Капустин Яр в Астраханской области результативно «отстрелялся» новейший российский комплекс «Искандер». А стартовавшая с космодрома «Плесецк» межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» точно попала «в яблочко» на полигоне «Кура», который расположен на Камчатке.
Отработали по учебным целям и ракетоносцы дальней авиации ТУ-95МС, по классификации НАТО, «Медведи». В Баренцевом море, омывающем и берега союзника Североатлантического Альянса Норвегию произвела запуск ракеты атомная подлодка «Карелия». Боеприпас вышел из шахты крейсера, пролетел на восток России, и взорвался на камчатском полигоне.
Несмотря на такой масштаб, в Кремле эти учения называют плановыми. Однако совпадение или нет, но проводятся они на фоне обострения ситуации на Донбассе. Поток беженцев из непризнанной республики в Россию со стороны Украины продолжается.