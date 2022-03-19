Шувалов рассказал о возможностях восстановления российской экономики

Председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов проинформировал о работе, которая проводится в России по восстановлению собственного производства. По его словам, это сделает наше государство независимым от иностранных компаний.

Глава ВЭБа отметил, что Россия пребывает в стадии адаптации. Но она непременно должна быть связана с пониманием будущей новой модели развития. В ней должна быть очень высокая степень импортозамещения. Шувалов добавил, что с 2014 года Россия прошла сложный путь по возмещению зарубежной продукции отечественной, по построению новых фабрик и технологических цепочек. Россия приобрела статус более независимой страны с точки зрения продовольственной и технологической безопасности. Об этом пишет newsnn.ru. Многие эксперты солидарны с главой ВЭБ.РФ. Например, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев указывает, что все-таки в России есть еще отрасли, критически зависящие от импорта, но регулярно появляются сведения о том, как эти проблемы будут решаться. «На днях Минсельхоз постановил увеличить производство российского инкубационного яйца в разы, чтобы целиком заместить импорт в течение двух лет. И так по многим сферам деятельности — у нас много наработок в последней стадии или есть свои возможности, но просто доминирование иностранных компаний не давало возможности развиваться», — добавил Деев. Импортозамещение поможет не только потребителям, но и производствам, которые раньше находились под влиянием иностранных партнеров, теперь решивших «временно приостановить работу». «Даже если компания продолжает платить заработную плату, но приостанавливает производство, то другие участники цепочки поставок невольно вынуждены закрывать свои предприятия, так как никто не покупает их продукцию», — сообщил Игорь Шувалов. С его точки зрения, вероятное введение внешнего управления остановившими свою деятельность компаниями даст возможности и механизмы для запуска неработающих мощностей. «Если иностранный бизнес вернется на российский рынок, то ему придется натолкнуться на окрепших отечественных конкурентов, которые нашли своего потребителя в пустующих нишах. Сегодня выживут и окрепнут те российские компании, которые наиболее оперативно перестроятся в части закупок и поставок», — сообщил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Шувалов указал, что сейчас развивается новая повестка, о которой уже говорил президент РФ. Это базовая инфраструктура, жилищное строительство, наука, образование, свобода коммерции и экономической жизни. Он добавил, что все это составные части новой повестки, которая позволит российской экономике стать значительно сильнее.

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