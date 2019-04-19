Один человек пришел на обсуждения строительства здания ФСБ в Екатеринбурге

Здание планируется построить в границах проспекта Ленина и улиц Вайнера, Антона Валека и Маршала Жукова.

Участник мероприятия предложил снизить этажность здания. Согласно проекту, здание будет представлено в 17 этажах. Такая высота здания определяется сложившейся исторической застройкой, чтобы объект не диссонировал по высоте и архитектурному решению.

Также участник общественных обсуждений высказал замечание по внешнему виду здания. Он посчитал, что объект не будет соответствовать окружению

Однако организаторы заявили, что ритм и масштаб членений фасадов соответствует масштабу архитектуры старой застройки. Кроме того, строгий репрезентативный облик здания ФСБ отвечает образу административного комплекса.