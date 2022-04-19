Давыдов назвал перезапуск «Крымский титан» знаковым для БСК проектом

В России возобновил работу завод «Крымский титан». Отмечается, что это единственная в РФ площадка по производству диоксида титана пигментного качества. Все обязательства, связанные с финансовой, технологической и технической поддержкой завода, были возложены на Башкирскую содовую компанию (БСК).

Генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов подчеркнул, что восстановление работы предприятия является знаковым событием для компании. Компания уже давно занимаемся вопросами производства диоксида титана, пишет mkset.ru. Так, в прошлом году был дан старт реализации проекта по созданию химического кластера по комплексной переработке сырья титан-цирконовых месторождений в высокотехнологичные неорганические и хлорорганические продукты, востребованные рынком. Соответствующее соглашение БСК заключила с Казахстаном. Компания имеет серьезные научно-техническими наработки в плане технологий производства. «Синергетический эффект взаимодействия АО «БСК» и «Крымского титана» позволил в кратчайшие сроки решить все производственно-технологические вопросы и запустить оборудование. Это наш вклад в импортозамещение и в развитие химии высоких переделов», - отметил гендиректор Башкирской содовой компании. БСК разработала план по развитию завода. В течени пяти лет мощность завода достигнет 120 тысяч тонн диоксида титана в год, что позволит полностью обеспечить внутренний рынок данной продукцией. Потребность промышленности РФ в диоксиде титана растет с каждым годом. Это химическое вещество применяется в производстве синтетических волокон, бумаги и пластмасс, а также используется в лакокрасочной промышленности. Согласно данным за прошлый год, свыше 70% данной продукции поступало в нашу страну из-за рубежа, а именно из США и стран ЕС. Однако после ухода иностранных компаний из России многие предприятия столкнулись с нехваткой этого химического соединения. Эдуард Давыдов обратил внимание, что перезапуск крымского предприятия способствует устранению дефицита диоксида титана уже в скором времени. Более того, в течении трех - пяти лет планируется полностью обеспечить российских потребителей этим химическим веществом. Эксперты отмечают, что диоксид титана обеспечит отечественным краскам укрывистость - способность пигмента перекрывать цвет поверхности. В связи с этим российские предприятия смогут выпускать краски, обладающие высокими физико-химическими свойствами. Также благодаря восстановлению производства диоксида титана можно будет производить другую продукцию, среди которой: сульфат железа марки А и Б, пигмент красный железоокисный марки, кислота серная техническая, кислота серная аккумуляторная, купорос железный технический, а также фосфогипс, удобрения аммофос и NPK.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter