«Единая Россия» защитит онлайн-праймериз от кибератак

Как пояснил Медведев, из-за сформировавшейся в мире ситуации ЕР занимается активным внедрением цифровых решений.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский высказал свое мнение по вопросам безопасности онлайн-голосования и уровня защиты личных данных. Он подчеркнул, что в условиях реальных праймериз платформа показала себя как эффективная и надежная и обеспечила прозрачность процесса выборов и достоверность конечного результата. Кроме этого, он добавил, что избиратели будут абсолютно защищены от атак хакеров и утечки любых личных данных, пишет Mkset.

Сейчас в предварительном голосовании уже зарегистрировались около 700 тысяч россиян. Председатель правления Фонда развития гражданского общества, политолог Константин Костин уточнил, что это наибольшая группа поддержки в интернете, с которой партия может иметь обратную связь не только в праймериз-формате. «Речь идет о серьезном сообществе, которое может и должно оказывать существенное влияние на избирательные процессы как в Сети, так и офлайн», — добавил Костин.

Он полагает, что хорошие результаты, демонстрируемые проектом, - только начало. «Единая Россия» должна и в перспективе внедрять онлайн-сервисы с целью улучшения взаимодействия со своими избирателями.

Костин также добавил, что жителей РФ в возрасте до 40 лет достаточно трудно заставить участвовать в выборах. Удаленный формат позволяет им принимать участие в политической жизни государства. «Становясь более удобной для избирателей, партия таким образом расширяет свою возможную базу электората», — не сомневается политолог.

Отмечается, что среди почти 6000 участников предварительного голосования зафиксировано в пять раз больше работников медицины, чем в минувшем году. А каждый третий кандидат является волонтером. Как добавил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, люди, ведущие реальную работу в условиях пандемии, могут достичь больших успехов, чем те, кто только агитирует на просторах интернета.