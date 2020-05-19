Матвиенко назвала правильными меры по борьбе с COVID-2019 в России

Interfax-russia пишет, что, с ее слов, исключительно благодаря дисциплине абсолютного большинства российских граждан, осознанию и принятию необходимости этих мер и строго координированной стратегии властей в России удалось не допустить серьезного характера развития эпидемии. Матвиенко отметила, что отечественная система здравоохранения получила время для развертывания дополнительных коек, для возведения новых госпиталей.

Матвиенко также акцентировала внимание на том, что в настоящее время удалось достичь существенного уменьшения смертности от COVID-19 в сравнении с другими государствами. Спикер считает это ключевым показателем, подтверждающим правильность принятых и принимаемых мер.