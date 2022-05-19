Организаторы ПМЭФ-2022 обнародовали расширенную деловую программу

Северная столица России скоро примет участников юбилейного, 25-го по счету Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Масштабная площадка для детального изучения новых вызовов для государства выступит в качестве моста в будущее для многих отраслей и передовых технологий.

Текущий экономический порядок, а также все возникшие на его фоне задачи будут рассмотрены участниками форума в двух отдельных блоках. Сайт rostovgazeta.ru пишет об этом, ссылаясь на соответствующее заявление организаторов ПМЭФ-2022. Необходимость создать новый инфраструктурный стандарт для руководителей российских субъектов — одна из важнейших тем предстоящего международного форума. Многие традиционные цепочки логистики сейчас разорваны, и назрела необходимость тщательно пересмотреть рынки сбыта, объяснили представители оргкомитета. Из комментариев советника главы российского государства, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова следует, что в связи с кардинальными изменениями во всем мире сейчас необходимо активно искать новые возможности и пути их реализации. Чрезвычайно важным моментом является для достижения этой цели объединение всех здоровых сил в обществе, полагает он. «Новый мир, новые вызовы, новые перспективы, — подчеркнул Кобяков. — Решения по результатам обсуждений и согласований на форуме дадут возможность бизнесу и власти реализовать их максимально эффективно, укрепить и усилить цели национального развития». Программой ПМЭФ-2022 предусмотрены сессии, в рамках которых будут рассмотрены такие актуальные вопросы, как эффективное развитие энергетики и энергетическая безопасность. Участники масштабного мероприятия обсудят электроэнергетику, рынки нефти, угля и природного газа, сырьевой суверенитет, транспортные коридоры поставок, а также вызовы для так называемой зеленой энергетики. В ходе ПМЭФ-2022 пройдут также дискуссии на такие актуальные темы: стратегические направления эффективного развития отечественной системы здравоохранения, целесообразность вложения инвестиций в создание санитарного щита и здоровое питание нации. Эксперты поговорят о новых направлениях развития государства. Одним из них является Восток: отечественные стартапы необходимо выводить на рынки Азии. Организаторы ПМЭФ-2022 сообщили, что отдельные сессии посвятили следующим важным темам: производство качественного контента и последующее его продвижение на фоне блокировки некоторых соцсетей, обеспечение бизнесу защиты как в России, так и за ее пределами, продовольственная безопасность РФ и стабильное развитие сельскохозяйственной отрасли страны. Не менее важные блоки форума — вложение инвестиций в человеческий потенциал и внедрение современных технологий. На юбилейном ПМЭФ будут озвучены выводы относительно способности квантовых технологий обеспечить планете глобальный экономический прорыв. Эксперты планируют также изучить перспективы, открываемые цифровым следом, и возможности технологий, в основе которых лежит искусственный интеллект. Официальным информационным партнером ПМЭФ-2022 выступает федеральный медиахолдинг 1MI.

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