В Кирове с поезда сняли сбежавшую из дома девочку-подростка из Нижнего Тагила

В Кирове с поезда сняли сбежавшую из дома девочку-подростка из Нижнего Тагила
В Кирове с поезда сняли сбежавшую из дома девочку-подростка из Нижнего Тагила
Сегодня, 10:59ОбществоФото: МВД России
15-летнюю жительницу Нижнего Тагила сняли с поезда в Кирове, чтобы передать родителям.

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции Кировского МВД России с поезда «Челябинск – Санкт-Петербург» была снята 15-летняя тагильчанка, находящаяся в розыске.

По данным УМВД России «Нижнетагильское», девушка числилась пропавшей без вести. Подростка отправили в линейный отдел.

Известно, что несовершеннолетьняя ушла из дома, ничего не сказав родителям. Затем она купила на ж.д вокзале билет и села в поезд. Девушка желала доехать до Северной столицы, где живет ее подруга.

С подростком провели беседу. До прибытия родителей ее отправили в социально-реабилитационный центр.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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