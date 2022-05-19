В Кирове с поезда сняли сбежавшую из дома девочку-подростка из Нижнего Тагила

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции Кировского МВД России с поезда «Челябинск – Санкт-Петербург» была снята 15-летняя тагильчанка, находящаяся в розыске.
По данным УМВД России «Нижнетагильское», девушка числилась пропавшей без вести. Подростка отправили в линейный отдел.
Известно, что несовершеннолетьняя ушла из дома, ничего не сказав родителям. Затем она купила на ж.д вокзале билет и села в поезд. Девушка желала доехать до Северной столицы, где живет ее подруга.
С подростком провели беседу. До прибытия родителей ее отправили в социально-реабилитационный центр.