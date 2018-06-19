Блоггер Варламов пообещал миллион нашедшему екатеринбургского анонима

Накануне блоггер Варламов сообщил, что к нему за комментариями обратились несколько СМИ. Ссылаясь на источник, близкий к администрации Екатеринбурга , они сообщили, что некое лицо, называясь представителем Варламова, пришло в администрацию и попросило деньги за отмену готовящейся негативной публикации о Екатеринбурге в связи с ЧМ-2018.

Блоггер пишет на своей странице в соцсетях , что такой инцидент произойти не мог, он не берет деньги за отмену публикации «негативного материала» и никого не отправлял в администрацию Екатеринбурга. Однако ряд СМИ растиражировали неверную, по мнению блоггера, информацию.

Назовите имя того, кто к вам приходил, покажите его народу, покажите переписку, выведите меня на чистую воду. Конечно, это должен быть человек от меня, а не какой-нибудь проходимец, которого вы сейчас придумаете. Не исключаю, что какие-нибудь местные екатеринбургские жулики действительно пытались кинуть администрацию. Но ко мне они не могли иметь никакого отношения. Готов перечислить источнику из мэрии миллион за доказательства того, что именно от меня кто-то к ним приходил и вел переговоры сделать «блок на негатив» или рекламу без метки. Как вариант, готов перевести миллион в любой благотворительный фонд города Екатеринбурга по желанию источника. Хорошее предложение, соглашайтесь! -- написал Варламов.