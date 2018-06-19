Блоггер Варламов пообещал миллион нашедшему екатеринбургского анонима
Московский блоггер Варламов пообещал миллион рублей тому, кто найдет в Екатеринбурге анонимного провокатора, приходившего в администрацию города.
Накануне блоггер Варламов сообщил, что к нему за комментариями обратились несколько СМИ. Ссылаясь на источник, близкий к администрации Екатеринбурга, они сообщили, что некое лицо, называясь представителем Варламова, пришло в администрацию и попросило деньги за отмену готовящейся негативной публикации о Екатеринбурге в связи с ЧМ-2018.
Блоггер пишет на своей странице в соцсетях, что такой инцидент произойти не мог, он не берет деньги за отмену публикации «негативного материала» и никого не отправлял в администрацию Екатеринбурга. Однако ряд СМИ растиражировали неверную, по мнению блоггера, информацию.
В связи с этим Варламов предложил миллион рублей тому, кто раскроет личность провокатора:
Назовите имя того, кто к вам приходил, покажите его народу, покажите переписку, выведите меня на чистую воду. Конечно, это должен быть человек от меня, а не какой-нибудь проходимец, которого вы сейчас придумаете. Не исключаю, что какие-нибудь местные екатеринбургские жулики действительно пытались кинуть администрацию. Но ко мне они не могли иметь никакого отношения. Готов перечислить источнику из мэрии миллион за доказательства того, что именно от меня кто-то к ним приходил и вел переговоры сделать «блок на негатив» или рекламу без метки. Как вариант, готов перевести миллион в любой благотворительный фонд города Екатеринбурга по желанию источника. Хорошее предложение, соглашайтесь! -- написал Варламов.
Также мужчина отметил, что ждет ответа от администрации Екатеринбурга.
Напомним, что в 2015 году Варламов посещал Нижний Тагил. Тогда он подверг критике состояние памятников архитектуры в городе, отметил, что ему встретились много пьяных горожан.
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