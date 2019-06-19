Уральская певица Монеточка рассказала о своей болезни
Сегодня, 12:40ОбществоФото: Страница Монеточки в соцсети
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Певица Лиза Монеточка из Екатеринбурга на своей странице в соцсети рассказала о проблемах со здоровьем
Сюжеты: Екатеринбург
По словам исполнительницы, у нее диагностирована вегетососудистая дистония, заболевание не несет особых проблем, если выполнять рекомендации врачей. Однако оно может серьезно ухудшить качество жизни.
Монеточка поделилась, что у нее случаются обмороки, и она иногда очень плохо себя чувствует.
Споры вокруг вегетососудистой дистонии не утихают несколько лет, некоторые специалисты считают ее вымышленным недугом или признаком недообследованности пациента.
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