Уральская певица Монеточка рассказала о своей болезни

По словам исполнительницы, у нее диагностирована вегетососудистая дистония, заболевание не несет особых проблем, если выполнять рекомендации врачей. Однако оно может серьезно ухудшить качество жизни.

Монеточка поделилась, что у нее случаются обмороки, и она иногда очень плохо себя чувствует.