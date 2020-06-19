Устроившему смертельное ДТП под Нижним Тагилом водителю лесовоза смягчили наказание
Сегодня, 18:04ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Облсуд смягчил наказание водителю лесовоза, которого признали виновным в ДТП с четырьмя погибшими, пишет Е1.
Сюжеты: Нижний Тагил
Иван Казаков отправится в колонию на четыре года и семь месяцев. Ранее Пригородный суд Нижнего Тагила приговорил его к пяти годам тюрьмы. Адвокат Сергей Шиловских рассказал, что приговор был смягчен из-за того, что после ДТП водитель пытался спасти детей из разбитой легковушки.
Напомним, что ДТП произошло под Нижним Тагилом 3 января 2019 года. Водитель лесовоза допустил занос прицепа на повороте. Прицеп вылетел на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2112. В ДТП погибли 29-летний Евгений Попов, двое его шестимесячных детей и его мать. Супруга Евгения выжила. Женщина подала иск к владельцу лесовоза, требуя выплатить 4,5 млн рублей за моральный вред.
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