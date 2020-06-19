Устроившему смертельное ДТП под Нижним Тагилом водителю лесовоза смягчили наказание

Иван Казаков отправится в колонию на четыре года и семь месяцев. Ранее Пригородный суд Нижнего Тагила приговорил его к пяти годам тюрьмы. Адвокат Сергей Шиловских рассказал, что приговор был смягчен из-за того, что после ДТП водитель пытался спасти детей из разбитой легковушки.