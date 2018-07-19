Обвинила медсестру в пянстве: тагильская больница предъявила иск пациенке

Инцидент произошел еще 13 апреля. В тот день тагильчанка обратилась в травмпункт Дзержинского района с порезом руки. Там оказалось, что оперативно принять девушку сотрудники травмпункта не могут.

Один из друзей тагильчанки начал снимать на камеру мобильного телефона старшую медсестру, которая готовила процедурный кабинет к приему пациентов. Мужчина посчитал, что медсестра находится в алкогольном опьянении, и обвинил ее в этом.

По факту инцидента Минздрав Свердловской области провел проверку, потребовав объяснительные со всех сотрудников травмпункта, работавших в ту ночь.

По результатам проверки установлено, что медицинская помощь Фазуловой М. С. оказывалась по медицинским показаниям. Факты употребления алкоголя не подтвердились. В отношении медицинских сотрудников травмпункта главным врачом вынесены дисциплинарные взыскания,говорится в официальном ответе Минздрава.

Старшая медсестра медучреждения также получила взыскание за то, что должна была вызвать врача на осмотр пациента, но не сделала этого.