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Обвинила медсестру в пянстве: тагильская больница предъявила иск пациенке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Обвинила медсестру в пянстве: тагильская больница предъявила иск пациенке

Сегодня, 19:40Общество
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