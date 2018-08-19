Репост «ВКонтакте»: екатеринбуржец обвиняется в экстремизме

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Житель столицы Урала стал фигурантом уголовного дела из-за репостов в соцсети «ВКонтакте». Его подозревают в возбуждении ненависти по национальному признаку.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Европейско-Азиатские Новости
Представители силовых структур прибыли к подозреваемому ранним утром с постановлением суда на проведение обыска. Они предложили добровольно передать им все материалы экстремистской деятельности.
Сам обвиняемый в социальных сетях предположил, что правоохранителям не понравилось, что он занимается, с его слов, возрождением славянских обычаев. Он репостнул две публикации главы неоязычного движения.
По мнению обвиняемого, в прокуратуру с жалобой на него обратились прихожане из Нижних Серёг. Активисты из прихожан РПЦ отправили материалы репостов на экспертизу, в связи с чем было возбуждено уголовное дело.
Екатеринбуржец ищет поддержку от единомышленников.
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