В Нижнем Тагиле вандалы испортили скульптуру мастерок на Аллее строителей

В Нижнем Тагиле на недавно созданной Аллее строителей на Вагонке неизвестные сломали скульптуру мастерок. Об этом TagilCity.ru сообщил представитель СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков.

Я в шоке! У нас есть такой же проект в Екатеринбурге и два года мастерок стоит, и с ним ничего не происходит,рассказал TagilCity.ru Денис Снетков. Он объяснил, что на данный момент уже было подано заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов сегодня прибудут на место для осмотра местности, поиска отпечатков пальцев и изучения записей камер видеонаблюдения. Мы надеемся, что они поймают преступника, за счет которого мы и восстановим мастерок. Если нет, значит будем восстанавливать самостоятельно, рассказал Денис. Если вам что-то известно о причастных к инциденту, напишите в нашу редакцию на электронную pressa@tagilcity.ru. Мы гарантируем анонимность. Напомним, Аллея строителей была открыта 31 июля. В преддверии профессионального праздника там было высажено 64 насаждения. Кроме того, на аллее был установлен мастерок в качестве символа благодарности. Среди посадок есть дерево имени постоянных читателей TagilCity.ru. «Стройте жизнь!» В Нижнем Тагиле высадили деревья на Аллее строителей

