Власти Ростова пообещали улучшить инфраструктуру ЖК Суворовский

Жители ЖК Суворовский обратились в администрацию Ростова-на-Дону с требованием построить детские сады, школы и провести работы по развитию дорожной инфраструктуры, которой сейчас крайне недовольны.

Rostovgazeta сообщает, что возведение социальных объектов является задачей администрации, а не инвестора. Утверждать планы строительства ЖК администрация и инвестор должны совместно – иначе невозможно предусмотреть наличие необходимой инфраструктуры и обеспечить должный уровень комфорта жителям. Сейчас же владельцы квартир в ЖК жалуются на многочасовые пробки, постоянные задержки в расписании автобусов и недостаток детских садов. «Когда мы покупали жилье, в плане был детский сад в соседнем дворе, через несколько лет на его месте построили новый жилой дом. А где сады, школы? Получается, что дети, которые сейчас не могут пойти в детский сад, потом не смогут ходить в школу рядом с домом!» - возмущаются жители Суворовского в соцсетях. По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, строительство новых домов и социальных объектов теперь будет вестись параллельно. На своей странице в социальной сети он написал: «При строительстве района инвесторы не учли некоторые особенности его расположения. Это был один из первых микрорайонов города с такой застройкой. Но благодаря совместной работе с жителями Суворовского мы сделаем микрорайон привлекательным и удобным для жизни». Также он добавил, что в ближайшее время планируется начать работы по расширению автомобильной дороги, строительству двух детских садов и школы, где смогут обучаться 1200 детей. Кроме этого, в планах застройщика открытие МФЦ, подстанции скорой медицинской помощи и стационарного опорного пункта полиции. Он пояснил, что все перечисленные работы были согласованы с инициативной группой, которая высказала мнение всего района. Однако жители ЖК отреагировали на пост сити-менеджера без должного позитива. По их словам, такие обещания звучали часто на протяжении последних лет. «Решите, пожалуйста, хоть часть проблем района, только действительно решите, а не "пообещайте". Такие обещания уже 5 лет слышим, с момента покупки жилья, а кто-то и еще дольше», - написали в комментариях.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter