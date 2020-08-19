Власти Ростова пообещали улучшить инфраструктуру ЖК Суворовский

«Когда мы покупали жилье, в плане был детский сад в соседнем дворе, через несколько лет на его месте построили новый жилой дом. А где сады, школы? Получается, что дети, которые сейчас не могут пойти в детский сад, потом не смогут ходить в школу рядом с домом!» - возмущаются жители Суворовского в соцсетях.