В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом в реку сливают «фекальные стоки»

В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом местные жители пожаловались на слив неизвестной жидкости в речку, впадающую в реку Черная. Жидкость с запахом фекалий вытекает из трубы, предположительно, эксплуатируемой ООО «Водоканал-НТ».

Местный житель Николай Скороходов рассказал, что вблизи его участка стали течь канализационные воды. Мы буквально сейчас сидим с моим соседом возле этой речушки в саду. И вот два часа назад она была более-менее чистая, а через полчаса по ней плывет, извините за выражение, д…о, рассказывает Николай Скороходов. По словам Николая, на расположенную поблизости территорию свалки периодически заезжают ассенизаторские машины «Водоканала». Мужчина допускает, что мог производится слив отходов. Еще один местный житель Александр Котов решил найти причину слива и начал собственного расследование. Video: Александр Котов Раньше строили, видать, очистные какие-то, но не достроили их. На баланс, говорят, не приняли. И, похоже, так с пятиэтажки или с самого гидроузла это идет,сообщает Александр. Video: Александр Котов Тагильский общественник Рамиль Хакимов в соцсетях частично подтверждает обе версии. Он отмечает, что очистные строил ЕВРАЗ НТМК, но они не были приняты в эксплуатацию местной администрацией. А трубы, ведущие в водоем, некоторое время назад начал эксплуатировать «Водоканал». Зловонные стоки попадают в реку Черная, а дальше по течению и в пруд. Video: Рамиль Хакимов Video: Рамиль Хакимов На место выезжала Нижнетагильская природоохранная прокуратура. Факт излива непонятной жидкости был подтвержден. В месте излива из-под земли — превышение по нефтепродуктам — в 4,6 раза, по взвешенным веществам — в 520 раз, и по железу — в 11,6, сообщил TagilCity.ru природоохранный прокурор Денис Исаков. Напомним, в сентябре был зафиксирован факт слива жидкости с неприятным запахом в реку Выя. В ходе прокурорской проверки было установлено, что жидкость попадает в водоем из трубы ливневой канализации. В адрес главы города вынесено предписание об устранении нарушений.

