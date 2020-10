Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков опроверг информацию о запрете вылетов в Москву и Санкт-Петербург из «Кольцово», пишет «Областная газета».

Оперативный штаб Свердловской области не рассматривает данную меру, сообщил замгубернатора. Креков отметил, что при соблюдении безопасности в аэропорту и в самолетах, пассажиры смогут совершать перелеты не подвергаясь опасности. Напомним, ранее сообщалось, что власти планируют запретить вылеты из аэропорта «Кольцово» в Москву и Санкт-Петербург. Власти готовятся ограничить полеты из Екатеринбурга в Москву и Санкт-Петербург

