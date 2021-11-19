Дело «тагильского стрелка» поступило на рассмотрение в Верховный суд

Дело о гибели 8-летнего мальчика в Нижнем Тагиле после выстрела из пневматического оружия рассмотрит Верховный суд. Заседание назначено на 23 ноября 2021 года.

Обвиненный в смерти ребенка Александр Борисов был приговорен к 9 годам лишения свободы. Однако с приговором родственники и юристы не согласны, так как мужчина не сам лично стрелял, а разрешил сделать это подростку. Его пуля и попала в голову мальчика. Кроме того, Александр обязан выплатить моральный вред в размере 2 миллионов рублей. В кассационной жалобе защита указывает, что первая экспертиза признала стрелявшего подростка вменяемым, а потому за выстрел должен отвечать он. Однако, когда стали известны результаты баллистической экспертизы, Борисов несколько месяцев сидел в СИЗО, пишет Е1. Тогда в том же учреждении была проведена повторная психолого-психиатрическая экспертиза. Она заняла около часа и показала, что подросток отстает в развитии. Еще одна независимая оценка проведена не была, так как не было разрешения. Адвокат также ставить под сомнение, что Борисов хотел совершить убийство. По его мнению, состава преступления нет. Напомним, тагильчанин Александр Борисов стал обвиняемым в уголовном деле о смерти 8-летнего мальчика в 2019 году. Следствие считает, что находившись в состоянии опьянения, мужчина организовал стрельбу из винтовки. Недалеко от места развлечений играл 7-летний на тот момент мальчик. Одна из пуль попала ему в голову рикошетом. Позднее следствием было установлено, что стрелявшим был подросток, которому Борисов дал винтовку. Пострадавший мальчик был госпитализирован. Через несколько месяцев он скончался в больнице, не приходя в сознание. Борисов был признан виновным в хулиганстве и убийстве из хулиганских побуждений. «Пуля не моя». После смерти 8-летнего тагильчанина стрелок прокомментировал инцидент

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