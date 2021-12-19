Полиция проверит видео с дающей пощечину школьнику учительницей из Березовского

Полиция начала проверку после видео с учительницей, появившегося в сети. На кадрах можно увидеть, как на уроке в школе Березовского женщина сначала рвет тетрадь ученика, после чего дает ему пощечину.

Данный инцидент действительно был зарегистрирован в местной полиции. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Проверкой занимаются инспектора по делам несовершеннолетних. На данный момент опрашиваются все стороны, задействованные в происшествии. Горелых подчеркнул, что данный мальчик не первый раз оказывается задействован в конфликтах. Он воспитывается в семье, в которой благополучны не все вещь. Родители юного уральца живут в разных городах: мама в Москве, а папа в Березовском. Они приняли решение поделить детей: женщина занимается воспитанием брата мальчика. Как так отец много работает, школьнику не достает внимания, что отражается на его поведении. Полковник Горелых рассказал, что по итогам разбирательства в отношении представителей школьника полиция может возбудить административное дело по статье о ненадлежащем воспитании, а в отношении педагога — за побои. В прокуратуре также начата проверка из-за опубликованного ролика, сообщили в ведомстве. Сотрудники опросят других учителей и изучат все обстоятельства конфликта. Напомним, одноклассники мальчика сообщили, что причиной конфликта стало поведение ребенка. На протяжении урока школьник сидел в телефоне, не стал выполнять требование учительницы, а также обратился к ней на «ты». Учительница дала пощечину школьнику и разорвала его тетрадь в Березовском

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