Дорожники Нижнего Тагила: «Снегопад не вызвал проблем»

В ночь мы выводили максимальное количество техники. Производили патрульную чистку. Сейчас работаем также по очистке и обработке, по очистке тротуаров, по вывозу снега. В ночь начнём вывозить снег. В день у нас работает порядка 30 единиц техники. У субподрядчика — УБТ-Сервис, примерно также,добавил Васильев.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила TagilCity.ru также рассказали, что снегопад не стал неожиданностью и не вызвал увеличения ДТП.

Резкого, значительного увеличения как такового не наблюдалось. В воскресенье было два ДТП с пострадавшими: столкновение и наезд на пешеходов. Но я бы не сказал, что это было связано с погодой, хотя отчасти могло повлиять,поделился начальник отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагил Сергей Бернгардт.