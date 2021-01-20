В Нижнем Тагиле пройдет ежегодный краеведческий поход «Тагильский светлячок»

В Нижнем Тагиле пройдет ежегодный краеведческий поход «Тагильский светлячок»

Сегодня, 22:01ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
6 февраля в Нижнем Тагиле состоится ежегодный краеведческий поход «Тагильский светлячок» по улицам города.

Мероприятие проводится восьмой раз, традиционно в первую субботу февраля. С собой участникам понадобятся индивидуальные стаканчики для чая и маска. Также необходимо соблюдать дистанцию. В конце прогулки можно принять участие в спортивно-развлекательной программе.

Маршрут берет начало от железнодорожного вокзала и до сквера горно-металлургического колледжа. Участники похода собираются в 18.00 с фонариками и отправляются в путь, сообщается в группе «Клуб туристов „Азимут“» во «Вконтакте».

Напомним, 1 января в Нижнем Тагиле состоялась «Трезвая Новогодняя» пробежка, которая закончилась купанием в родниковой проруби.

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