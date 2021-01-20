В Нижнем Тагиле пройдет ежегодный краеведческий поход «Тагильский светлячок»

Мероприятие проводится восьмой раз, традиционно в первую субботу февраля. С собой участникам понадобятся индивидуальные стаканчики для чая и маска. Также необходимо соблюдать дистанцию. В конце прогулки можно принять участие в спортивно-развлекательной программе.