Минеева обсудила перемещение грузового автотранспорта по Москве

Круглый стол с участием уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой состоялся в столице в среду, 19 января. Бизнес-омбудсмен вместе с экспертами изучала проблему передвижения грузовиков по городу.

Главу общественной приемной уполномоченного по вопросам развития грузового автотранспорта и межрегиональных грузоперевозок Екатерину Еремину выбрали модератором переговоров. Об этом пишет newsnn.ru. Ограничения для движения большегрузов вступили в силу с первого января текущего года. Меру нужно разобрать. По этому вопросу пришло много обращений. Проблемы бизнесменов должны решаться в диалоге. Екатерина Еремина и Татьяна Минеева всегда готовы оказать помощь предпринимателям. Руководитель рабочей группы Алевтина Кириллова подготовила обзор на проблемы рынка перевозок и услуг по логистике. Она разработала несколько идей относительно договоров перевозки. Кириллова совместно с вице-президентом Российского автотранспортного союза Валерием Алексеевым считает необходимым собрать общую оперативную группу. Ее членами будут сотрудники Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, отраслевых объединений и уполномоченный. Решать проблемы специалисты станут вместе. Кроме того, они будут отвечать на вопросы, не попавшие в повестку круглого стола. По словам исполнительного директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольги Федоткиной, системы ГЛОНАСС и РНИС должны быть установлены на всех грузовиках, которыми владеют московские фирмы или собственники. Средства на эти цели можно взять из государственной казны. Бизнесмены, за свой счет оснастившие транспорт такими системами, должны получить компенсацию. Уполномоченная по защите прав предпринимателей в Москве назвала важным, что во время переговоров бизнесмены задавали прямые вопросы и получали прямые ответы с разъяснениями. Диалог «предприниматель — власть» налажен. Он работает.

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