Мокрый снег прогнозируется в Свердловской области

В воскресенье, 20 февраля, днем ожидается от -4 до +1 градуса, небольшой снег, местами мокрый. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду.
В понедельник, 21 февраля, на юго-западе Свердловской области осадки в виде мокрого снега будут умеренными, в остальных регионах небольшими. Ночью столбики термометров опустятся до -6 градусов, днем потеплеет до +3 градусов. Ветер юго-западный до девяти метров в секунду.
Во вторник, 22 февраля, снегопады продолжатся. Ночью холоднее всего будет на крайнем севере региона, ожидается до -14 градусов. Днем прогнозируется до +1 градуса. Ветер не изменит свое направление и будет дуть со скоростью до девяти метров в секунду.