Мокрый снег прогнозируется в Свердловской области

Во вторник, 22 февраля, снегопады продолжатся. Ночью холоднее всего будет на крайнем севере региона, ожидается до -14 градусов. Днем прогнозируется до +1 градуса. Ветер не изменит свое направление и будет дуть со скоростью до девяти метров в секунду.