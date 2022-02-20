«Заблудившегося» мужчину вывезли из леса тагильские спасатели

Мероприятие проводилось в районе Волегин бор. По легенде, два человека отправились в лес, чтобы запастись лапником для бани. Один из мужчин подвернул ногу и не мог ходить. Кроме того, он не мог назвать спасателям точное местонахождение.
Во время учений спасатели смогли найти «заблудившихся» в лесу, оказать первую помощь пострадавшему и вывезти его из леса, сообщает МБУ «Центр защиты населения».
Напомним, 4 февраля в Нижнем Тагиле были проведены учения по ликвидации последствий разлива нефти, на которых присутствовал глава города Владислав Пинаев. Мэр высоко оценил навыки и умения спасателей.