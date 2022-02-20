«Заблудившегося» мужчину вывезли из леса тагильские спасатели

«Заблудившегося» мужчину вывезли из леса тагильские спасатели
«Заблудившегося» мужчину вывезли из леса тагильские спасатели
Сегодня, 14:43ОбществоФото: МБУ «Центр защиты населения»
Учения по спасению заблудившегося в лесу мужчины успешно провели специалисты «Центра защиты населения» Нижнего Тагила.

Мероприятие проводилось в районе Волегин бор. По легенде, два человека отправились в лес, чтобы запастись лапником для бани. Один из мужчин подвернул ногу и не мог ходить. Кроме того, он не мог назвать спасателям точное местонахождение.

Во время учений спасатели смогли найти «заблудившихся» в лесу, оказать первую помощь пострадавшему и вывезти его из леса, сообщает МБУ «Центр защиты населения».

Фото:МБУ «Центр защиты населения»

Напомним, 4 февраля в Нижнем Тагиле были проведены учения по ликвидации последствий разлива нефти, на которых присутствовал глава города Владислав Пинаев. Мэр высоко оценил навыки и умения спасателей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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