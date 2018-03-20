Бомж попадёт под суд Нижнего Тагила за кражи в пассажирских поездах

Одно из преступлений было зафиксировано 27 декабря 2017 года. Начальник поезда «Приобье – Екатеринбург» обратился в транспортную полицию Нижнего Тагила с информацией о краже в поезде. Так, у спящего пассажира пропал телефон, кошелек с деньгами и банковскими картами. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали 53-летнего бомжа. Ранее он 13 раз был судим за кражи, грабежи и разбой. При обыске у задержанного в рюкзаке нашли и пропавший телефон, и кошелек.

Мужчина признался в краже, а также сознался в другой, совершенной четырьмя днями ранее, в пассажирском поезде «Пенза – Нижневартовск». В тот день мужчина пробрался в открытое служебное купе и похитил сотовый телефон. Позже он продал вещь за 250 рублей и потратил на личные нужды.

Всего мужчина совершил как минимум три кражи. Против него возбудили уголовное производство, в скором времени дело попадёт в суд, рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.