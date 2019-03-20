12 депутатов Госдумы РФ примут участие в обсуждении 300-летия Екатеринбурга

О полученном от губернатора приглашении рассказал депутат Государственной думы Андрей Альшевских. В письме, которое пришло на электронную почту, указано, что встреча запланирована на 25 марта.

В Верхотурском зале состоится рабочая встреча с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, на которой будут рассматриваться вопросы реализации Плана мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия основания города Екатеринбурга,процитировал Альшевских письмо.