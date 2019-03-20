12 депутатов Госдумы РФ примут участие в обсуждении 300-летия Екатеринбурга
Парламентарии Государственной думы России от Свердловской области получили приглашение от губернатора Евгения Куйвашева принять участие в обсуждении празднования 300-летия уральской столицы. Средний Урал в нижней палате российского парламента представляют 12 человек.
О полученном от губернатора приглашении рассказал депутат Государственной думы Андрей Альшевских. В письме, которое пришло на электронную почту, указано, что встреча запланирована на 25 марта.
В Верхотурском зале состоится рабочая встреча с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, на которой будут рассматриваться вопросы реализации Плана мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия основания города Екатеринбурга,процитировал Альшевских письмо.
В качестве адреса отправителя указана почта аппарата губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Получить комментарии в департаменте информационной политики не удалось. В Государственной думе имеются 12 представителей от Свердловской области, сообщает URA.ru. Сколько из них получили аналогичное письмо неизвестно.