Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
12 депутатов Госдумы РФ примут участие в обсуждении 300-летия Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
4dzaxduae15lvsoxnjjtrscbbpbdtiqt

12 депутатов Госдумы РФ примут участие в обсуждении 300-летия Екатеринбурга

Сегодня, 00:30ОбществоФото: duma.gov.ru
Читайте
также
Объявлен сбор 18,9 млн рублей для пересадки костного мозга годовалому Саше
0,44% средств тратится на развитие культуры в России
Тагильский депутат Балыбердин поддержал закон о закрытии хостелов в жилых домах