Коронавирус привел к росту благотворительности во всем мире

В основном благотворительность касается пожилых людей, как особо уязвимой группы населения. Для них готовят бесплатные обеды, доставляют продукты и лекарства, гуляют с домашними животными. Компании и производители жертвуют деньги на борьбу с вирусом и материалы для изготовления средств защиты. В частности, основатель платформы Alibaba Джек Ма пожертвовал 14,5 миллиона долларов на разработку вакцины от коронавируса. Помимо этого, для проведения исследований им были предоставлены компьютеры.

Людям оказывается не только материальная, но и психологическая помощь. Фотограф и психолог из Екатеринбурга Марат Габдрахманов открывает телефонную линию помощи. Однако номер будет работать в определенное время по определенным дням недели.