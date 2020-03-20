Милонов предложил судить за распространения коронавируса в России
Скандальные депутат Виталий Милонов предложил ввести уголовную ответственность за заражение других людей коронавирусом. По его мнению, таким образом некоторые попытаются ответить за обиды.
Как сообщает News.ru, сегодня в УК РФ есть статьи за преднамеренное заражение других людей смертельными болезнями. По мнению Милонова туда же стоит добавить и пункт про COVID-19.
Также Милонов предложил ввести штрафы для таких людей.
Отмечается, что подобный случай уже произошел в Японии. Там медработники не сразу изолировали зараженного коронавирусом мужчины, а тот, в свою очередь, заявил своим также инфицированным знакомым, что планирует распространить вирус. Он посетил несколько баров. Заболел минимум один человек, который после погиб.
Именно поэтому Милонов опасается повторения аналогичного сценария в России.
По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николая Говорина, подобные случаи в нашей стране, если и будут происходить, но системного характера иметь не будут.