Милонов предложил судить за распространения коронавируса в России

Как сообщает News.ru, сегодня в УК РФ есть статьи за преднамеренное заражение других людей смертельными болезнями. По мнению Милонова туда же стоит добавить и пункт про COVID-19.

Также Милонов предложил ввести штрафы для таких людей.

Отмечается, что подобный случай уже произошел в Японии. Там медработники не сразу изолировали зараженного коронавирусом мужчины, а тот, в свою очередь, заявил своим также инфицированным знакомым, что планирует распространить вирус. Он посетил несколько баров. Заболел минимум один человек, который после погиб.

Именно поэтому Милонов опасается повторения аналогичного сценария в России.