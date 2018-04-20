Нижнетагильский Молодежный театр получил предписание на устранение неполадок в здании

Начальник управления культуры мэрии Нижнего Тагила Светлана Юрчишина на рабочем совещании в Молодежном театре 20 апреля сообщила, что театр закрывается по предписанию прокуратуры Дзержинского района:

Мы готовились к ремонту театра, в марте получили заключение «Тагилгражданпроекта». Но после трагедии в Кемерово в нашем городе начались проверки пожнадзора совместно с прокуратурой. Сегодня мы получили представление об устранении нарушения закона. Во избежание трагедии мы решили закрыть здание, в котором опасно находиться.

Нескольких актеров и режиссера Татьяну Захарову, с которыми заключены срочные контракты, уже уведомили, что договоры с ними продлевать не будут.

Как сообщает ИА «Между строк», в прокуратуре Дзержинского района была получена информация о поступлении обращения от гражданина, в котором содержалась просьба провести проверку соблюдения противопожарного законодательства в Нижнетагильском Молодёжном театре. 16 апреля 2018 года представителями прокуратуры была проведена проверка, в ходе которой определились значительные нарушения «по электропроводке». Администрация Молодежного театра получила от прокуратуры предписание об устранении этих нарушений.

По словам Светланы Юрчишиной, на ремонт только кровли необходимо выделить из городского бюджета сумму в районе 2 млн рублей, но неизвестно, когда это станет возможно.