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Нижнетагильский Молодежный театр получил предписание на устранение неполадок в здании
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильский Молодежный театр получил предписание на устранение неполадок в здании

20 апреля, 22:20Общество
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