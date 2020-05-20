В Нижнем Тагиле на Муринских прудах началось строительство экопарка
Сегодня, 18:27ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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В Нижнем Тагиле в районе Муринских прудов началась подготовка к возведению экопарка, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
В течении текущей недели рабочие проведут сети к объекту, а на следующей — приступят к земляным работам.
На территории экопарка разместят девять игровых и спортивных площадок. Территорию разделят на две части — для активного отдыха и для прогулок. Кроме того, одна из детских площадок будет предназначена для детей с ОВЗ. Главную аллею парка проведут к входу школы № 100.
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