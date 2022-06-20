Логотип к 300-летию города выбран в Екатеринбурге

Данная работа обошла более чем 200 соперников в голосовании. Всего в нем принимали участие 8 тысяч горожан. Эскиз был доработан и представлен окончательный вариант. Квадратный контур знака указывает на крепость, с которой и начался Екатеринбург.
По словам главы города Алексея Орлова, юбилей города будет знаковым событием и для него обязательно нужен фирменный стиль. Он, по словам мэра, является визитной карточкой, являющейся уникальной и отражающей суть территории.
Автором победившего логотипа является Анастасия Линиченко. Она получила сертификат на 300 тысяч рублей. В разработке девушке помогал Михаил Филиппов.
Боковые элементы логотипа должны напомнить горожанам стену с бастионами вокруг завода. С него началась история Екатеринбурга, рассказывается в презентации. Квадрат является символом городских стен и воспринимается бессознательно. Линии логотипа гибкие и преображаются в черты города.
Буква Е отражается в реке Исеть. Она дала начало городу и превратилась в цифру 3. Кроме того, лента посередине логотипа является обозначением границы Европы и Азии.