Логотип к 300-летию города выбран в Екатеринбурге

Логотип к 300-летию города выбран в Екатеринбурге
Логотип к 300-летию города выбран в Екатеринбурге
Сегодня, 15:43ОбществоИрина КириловаФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
Логотип к 300-летию торжественно презентовала мэрия Екатеринбурга. Это разноцветный квадрат с неровными краями и зеленой полосой в центре.

Данная работа обошла более чем 200 соперников в голосовании. Всего в нем принимали участие 8 тысяч горожан. Эскиз был доработан и представлен окончательный вариант. Квадратный контур знака указывает на крепость, с которой и начался Екатеринбург.

По словам главы города Алексея Орлова, юбилей города будет знаковым событием и для него обязательно нужен фирменный стиль. Он, по словам мэра, является визитной карточкой, являющейся уникальной и отражающей суть территории.

Автором победившего логотипа является Анастасия Линиченко. Она получила сертификат на 300 тысяч рублей. В разработке девушке помогал Михаил Филиппов.

Боковые элементы логотипа должны напомнить горожанам стену с бастионами вокруг завода. С него началась история Екатеринбурга, рассказывается в презентации. Квадрат является символом городских стен и воспринимается бессознательно. Линии логотипа гибкие и преображаются в черты города.

Буква Е отражается в реке Исеть. Она дала начало городу и превратилась в цифру 3. Кроме того, лента посередине логотипа является обозначением границы Европы и Азии.

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праздниклоготипЕкатеринбург#2
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