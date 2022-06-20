Сирены включат в Нижнем Тагиле в День памяти и скорби

Сирены включат в Нижнем Тагиле в День памяти и скорби
Сирены включат в Нижнем Тагиле в День памяти и скорби
Сегодня, 12:37ОбществоЕлена ОзероваФото: 1MI
22 июня в Нижнем Тагиле прозвучит сирена в память о павших воинах в годы Великой отечественной войны.

Жителей Свердловской области предупредили о том, что 22 июня, в день начала великой Отечественной войны, прозвучит сирена. Она будет слышна в 14.15 по местному времени.

Сигнал раздастся на основании указа губернатора Свердловской области от 25.10.2020 г. N 590-УГ «О проведении на территории Свердловской области мероприятий в День памяти и скорби».

Длиться сирена будет 1 минуту. Работать будут электросирены региональной системы оповещения населения. Жителей региона просят не паниковать, соблюдать спокойствие и почтить память войн минутой молчания.

Сюжеты:
Нижний ТагилНовости УрФО
Великая отечественная войнаминута молчания#2
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