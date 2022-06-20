Сирены включат в Нижнем Тагиле в День памяти и скорби

Жителей Свердловской области предупредили о том, что 22 июня, в день начала великой Отечественной войны, прозвучит сирена. Она будет слышна в 14.15 по местному времени.
Сигнал раздастся на основании указа губернатора Свердловской области от 25.10.2020 г. N 590-УГ «О проведении на территории Свердловской области мероприятий в День памяти и скорби».
Длиться сирена будет 1 минуту. Работать будут электросирены региональной системы оповещения населения. Жителей региона просят не паниковать, соблюдать спокойствие и почтить память войн минутой молчания.